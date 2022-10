Arbeitsessen in Paris : Kanzler Scholz trifft Frankreichs Präsident Macron

Arbeitsessen in Paris

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.) und Bundeskanzler Olaf Scholz (r.) treffen sich am Mittwoch in Paris (Archivfoto). Foto: dpa/Eric Lalmand

Paris Inmitten von Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland besucht Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Bei einem Arbeitsessen in Paris wollen Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron mittags über europapolitische und bilaterale Fragen reden.

Ursprünglich hätte am Mittwoch der deutsch-französische Ministerrat in Fontainebleau bei Paris tagen sollen - der erste in der Kanzlerschaft des Sozialdemokraten Scholz. Vergangene Woche wurde das Treffen kurzfristig verschoben.