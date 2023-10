Dauerthema Migration Und sie bewegen sich doch

Insgesamt also ist an diesem Mittwoch mehr passiert in der Diskussion über Migration als in vielen Monaten zuvor. Doch damit sich die Lage in den Städten und Kommunen entspannt, muss nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November eine Einigung stehen und keine Absichtserklärung mehr. Es geht um die Handlungsfähigkeit eines demokratischen Staates, die Bürger sehen hier einen Lackmustest für Politik. Den müssen Ampel und Union gleichermaßen erfüllen - sonst werden alle demokratischen Parteien gleichermaßen in Haftung genommen. Und das darf auf keinen Fall passieren.