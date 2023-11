Der Kanzler und der Ampel-Streit Scholz im Auge des Haushalts-Sturms

Um einen Ausweg aus der Krise zu finden, laufen nicht nur die Drähte zwischen Kanzleramt, Wirtschafts- und Finanzministerium heiß - vielmehr verbringen Linder und der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck derzeit viel Zeit mit dem Bundeskanzler. Und der wiederum gerät zunehmend unter Druck. In der eigenen Partei, aber auch in der Öffentlichkeit. Auch die Union fordert eine rasche Regierungserklärung zur Haushaltskrise. „Aus der Haushalts- und Koalitionskrise droht eine Vertrauenskrise in die Handlungsfähigkeit unseres Staates zu werden“, heißt es in einem Brief an das Kanzleramt.