US-Besuch „Wer ist wer?“ – Kanzler Scholz trifft Doppelgänger in Washington

Denn einer dieser Senatoren ist ganz offensichtlich der Doppelgänger vom deutschen Bundeskanzler. Chris Coons sieht Olaf Scholz zum Verwechseln ähnlich, vor allem die Kopfform und Frisur sind fast identisch. Die beiden treffen also in der Residenz des deutschen Botschafters in Washington erneut aufeinander – und posten sogleich ein Foto auf X (ehemals Twitter). „Wer ist wer?“, schrieb der 60-jährige Politiker der Demokratischen Partei und postete ein Selfie von sich und Olaf Scholz, auf dem die beiden in die Kamera lachen. Auch Olaf Scholz postete auf X ein Foto von sich und Coons, das er mit der Bildunterschrift „Great to see my Doppelgänger again“ versah.