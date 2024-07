Sommer-Pressekonferenz des Kanzlers Selbstbewusst, aber ohne Visionen

Er kommt ohne Krawatte, in Nadelstreifen, schnellen Schrittes und fast pünktlich: Olaf Scholz stellt sich kurz vor seinem Sommerurlaub traditionell den Fragen der Hauptstadt-Journalisten. Geschont wird der SPD-Politiker nicht, bereits die erste Frage zielt auf die umstrittene innenpolitische Leistung ab. Scholz wird gefragt, ob er dem Vorbild von US-Präsident Joe Biden folgen wolle, der seinen Verzicht auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur angekündigt hatte. „Ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden“, gibt der SPD-Politiker sofort zurück, nicht ohne sich mit etwas eisiger Miene für die „überaus nette“ Frage zu bedanken. Doch Scholz muss etwas klarstellen, was in den vergangenen Wochen auch in der SPD nicht unumstritten war: Seinen Führungsanspruch.