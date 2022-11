Öffentlicher Regional- und Nahverkehr : Olaf Scholz rechnet mit Einigung auf 49-Euro-Ticket an diesem Mittwoch

Olaf Scholz rechnet mit Einigung auf 49-Euro-Ticket an diesem Mittwoch

Gifhorn Die Verhandlungen um ein Nachfolge-Modell für das 9-Euro-Ticket seien fast am Ziel, sagte der Kanzler beim Bürgergespräch in Niedersachsen. Die Ministerpräsidenten beraten heute im Kanzleramt.

Bundeskanzler Olaf Scholz geht davon aus, dass es an diesem Mittwoch eine Einigung auf das 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr geben wird. Man habe sich mit den Ländern schon fast auf ein solches „Deutschlandticket“ verständigt, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einem Bürgerdialog im niedersächsischen Gifhorn. „Morgen ist der Tag, an dem es dann endgültig gelingen soll.“