Scholz in Schweden Von Schweden nach Berlin: Klare Ansage von Kanzler Scholz im Haushaltsstreit

Die Verteidigung spielt ohnehin eine Hauptrolle bei dem Besuch in Schweden. Schon am Vortag hatten die nordischen Länder gemeinsam mit Deutschland mehr Luftabwehr für die Ukraine bei den europäischen Partnern eingefordert. Im Norden Europas ist ein Krieg mit Russland ein Szenario, das stärker diskutiert wird als hierzulande. Und die aktuelle Situation an der Front besorgt alle Regierungschefs aus Skandinavien, die sich am Montag in der schwedischen Hauptstadt versammelt hatten. Und so dämpft Scholz auch die Erwartungen an die Ukraine-Friedenskonferenz im Juni in der Schweiz. „Da sollte niemand überhöhte Erwartungen haben: Wir verhandeln dort nicht über das Ende des Krieges“, sagt der Kanzler. Die Ukraine-Friedenskonferenz soll am 15. und 16. Juni in der Schweiz in der Nähe von Luzern stattfinden. Derzeit versucht das Land, den großen neuen Angriff russischer Truppen im Grenzgebiet nahe der Millionenstadt Charkiw zurückzuschlagen. Sollte Charkiw angegriffen werden und fallen, dann hätte auch Deutschland noch weitaus größere Probleme als den Haushaltsstreit. Da macht sich in Schweden keiner Illusionen - auch der Kanzler nicht.