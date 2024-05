Bürgerdialog mit dem Kanzler „Das ist doch empörend“

Als ein Jugendlicher aus Hamburg von seinen Erfahrungen bei der Feuerwehr erzählt, wird Scholz emotional. Der eigens angereiste Ehrenamtler schildert dem Kanzler: „Wir fühlen uns auch als Jugendfeuerwehr nicht mehr ganz sicher in unserer Uniform.“ Als der Kanzler antwortet, redet er sich in Rage. „Das ist doch empörend“, sagt er. Da seien Menschen im Einsatz und retteten andere, etwa nach einem Autounfall. „Dann sind da lauter Gaffer und Leute, die aggressiv werden und die die Einsatzkräfte behindern, weil die Fotosituation beeinträchtigt wird oder was man sonst so im Kopf hat.“ Er wünsche sich, dass auch andere Bürger in einer solchen Situation sagten, „was machst Du da eigentlich? Hau hier ab! Das ist nicht in Ordnung.“ Dafür erntet er Applaus. Es ist ein Appell, den Scholz in dieser Stunde häufig wiederholt: Der Aufruf an die Bürger, selbst Verantwortung zu übernehmen.