Generaldebatte im Bundestag „Sie haben sich in die Büsche geschlagen!“

Danach tritt Scholz ans Rednerpult – und geht mit keinem Wort auf Dobrindt ein. Ignorieren als Strafe, so wirkt es. Stattdessen kommt Scholz auch sehr schnell auf Betriebstemperatur für eine Generaldebatte, löst sich irgendwann von seinem Redemanuskript und geht Merz frontal an. Mit Blick auf die am Vortag von der Union abgebrochenen Gespräche zur Migrationspolitik ruft er dem Oppositionsführer entgegen: „Sie haben sich in die Büsche geschlagen. Das ist nicht gut für Deutschland.“ Scholz wirft Merz „Theateraufführungen“ und fehlenden Willen vor, die Migrationsfrage wirklich zu lösen. Scholz, das wird deutlich im Plenarsaal, redet sich hier auch Frust von der Seele. Dabei tritt er nach besonders starken Attacken immer wieder einen Schritt vom Rednerpult weg, dann wieder vor, tänzelt wie ein Boxer. „Sprücheklopfen, nichts hingekriegt“, keilt Scholz gegen Merz. Und der Kanzler spricht ihm die politische Seriosität ab. „Sie sind der Typ von Politiker, der glaubt, mit einem Interview in der 'Bild am Sonntag' hätte er schon die Migrationsfrage gelöst“, ruft Scholz. „Kaum dass Sie die Redaktionsräume verlassen haben, vergessen Sie, was Sie gerade vorgeschlagen haben, weil Sie niemals vorhatten, sich darum zu kümmern“, donnert Scholz und erntet viel Applaus aus den eigenen Reihen. Und auch wenn an dieser Stelle nichts mehr übrig ist von den früheren Bekundungen, gemeinsam Lösungen in der Migrationspolitik finden zu wollen, streckt Scholz noch einmal rhetorisch die Hand aus in Richtung Merz. „Wir sind immer noch bereit. Die Tür ist nicht zu. Wir würden das mit Ihnen machen“, so Scholz. In seiner Rede verteidigt Scholz außerdem die Unterstützung für die Ukraine, bekommt dafür auch Applaus aus den Reihen der Unionsfraktion. Und er sichert den jungen Menschen zu, dass die SPD in der Ampel für eine stabile Rente sorgen werde.