CDU-Kandidatenrunde : Wettbewerb mit Wattebäuschchen

Die drei Kandidaten für den Vorsitz der CDU: Friedrich Merz , Norbert Röttgen und Armin Laschet (v.l.) beim Online-Video-Talkformat. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Wie präsentieren sich Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen? Die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz stellen sich in einer ersten gemeinsamen Runde den Fragen von Mitgliedern und vermeiden dabei den Konflikt.

Der nächste CDU-Vorsitzende kommt aus Nordrhein-Westfalen, hat drei Kinder und stimmt – zumindest in Teilen - dem zu, was Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen vorschlagen. Beim ersten gemeinsamen virtuellen Kandidaten-Wettstreit vor den CDU-Mitgliedern werfen die drei Kandidaten am Montagabend mit Gemeinsamkeiten in der Art von leichten Wattebäuschchen zunächst nur so um sich. So als wollen sie keine verbissene Auseinandersetzung, sondern die Auswahl locker-leicht und heiter erscheinen lassen. Differenzen gibt es vor allem in Nebensätzen.

Den ersten fundamentalen Unterschied zwischen den drei Vätern von jeweils drei Kinder arbeitet Merz (65) gegenüber Laschet (59) und Röttgen (55) heraus: Er habe schon vier Enkel, bald sogar fünf. Laschet nicht und Röttgen „gottseidank nicht“, stellen sie fest und lachen herzlich. Keiner lässt Nervosität erkennen. Keiner kann vom anderen noch überrascht sein, nachdem sie die Schwerpunkte und Stichworte schon bei der Dreier-Runde beim Junge-Union-Kandidaten-Pitch im Oktober gehört und darauf reagiert haben.

Das seinerzeitige Ergebnis brachte Merz auf Platz eins, Röttgen auf zwei und Laschet auf drei. Das Votum des CDU-Nachwuchses erwies sich als Schrittmacher für eine steigende Beliebtheit Röttgens, der zunächst nur als Außenseiter gehandelt worden war. Haben die Kandidaten Konsequenzen aus diesem ersten Kräftemessen gezogen? Steuert vor allem Laschet um?

Er sei 59 Jahre und Armin Laschet, stellt er zum Start seiner 90-sekündigen Vorstellung fest. Er stellt also nicht mehr sein Ministerpräsidentenamt in den Vordergrund, von dem viele meinten, dass es ihn in Krisenzeiten von alleine ins Vorsitzendenamt tragen würde. Er sei „leidenschaftlicher Christdemokrat“, betont er, ein „Europäer“, ein „Familienmensch“ und vor allem ein „Teamplayer“, womit er auf sein personelles Angebot mit Gesundheitsminister Jens Spahn zusammen zu sprechen kommt.

Merz begtinnt mit einem Blick aufs Kanzleramt. „Wir stehen vor einem Superwahljahr“, lautet sein erster Satz, worauf er sofort auf die „Zäsur“ zu sprechen kommt, die mit dem Abtritt Angela Merkels zusammenhänge. Auf sie bezieht er sich mehrfach. Etwa, als er unterstreicht, in der Politik gebe es „immer Alternativen“ und er damit unausgesprochen Merkels Feststellungen von „alternativlosen“ Konzepten konterkariert. Und auch 90 Minuten später fasst er die Diskussion zusammen mit dem Hinweis, die CDU habe die Diskussion neu entdeckt, weil sie sich auf die „Zeit nach Merkel“ einzustellen beginne.

Röttgen bringt die Wechselfälle seiner Karriere in einem Satz zum Ausdruck, als er feststellt, er habe eine „ordentliche Ausbildung und Erfahrungen in Sieg und Niederlage“. Ihn „treibt es um“, welche umwälzenden Veränderungen stattfänden und die Frage, ob Deutschland darauf vorbereitet sei. Kleine Wortkorrekturen nimmt er vor, als er die Formulierung „wenn ich CDU-Vorsitzender wäre“ in „werde“ verändert und sich auch verbessert, als er bei der Frage nach einem höheren Frauenanteil in der CDU von „Mitgliederinnen“ spricht. Natürlich will er die CDU, und zwar in dieser Reihenfolge, „weiblicher, jünger und digitaler“ machen – und setzt dabei auf die Politikerin Ellen Demuth als „Chefstrategin“.

Die Frauenfrage scheint Merz zunächst etwas lästig zu sein. Dazu habe er „alles gesagt“. Die Quote sei für ihn nur „die zweitbeste Lösung“, besser findet er, wenn der Frauenanteil über die Mitgliedschaft „von unten“ wächst“. Dagegen legt sich Laschet fest, dass er für eine paritätisch aus Männern und Frauen zusammengesetzte Bundesregierung sorgen werde. Laschet und Merz beschwören mit fast identischen Begriffen die CDU und die CSU als letzte christdemokratische Volksparteien in Europa.

Was denken die drei über Schwarz-Grün nach der nächsten Bundestagswahl? Was muss der CDU-Chef in Koalitionsverhandlungen mit den Grünen unbedingt durchsetzen? „Klima muss nach CDU klingen“, sagt Röttgen und verweist auf die Politik der letzten Jahre, in der die CDU bewiesen habe, den besseren Klimaschutz zu betreiben. Laschet erweitert die Koalition sofort. Nur mit den Grünen ist ihm zu wenig, er bringt die FDP als weiteren Partner mit ins Spiel und will Deutschland sowohl klimaneutral als auch als Industrieland gestalten. Zudem will Laschet „klare Kante“ bei der Inneren Sicherheit. Merz streicht heraus, dass die CDU sich in ihrer Politik nicht an den Grünen messen lassen müsse, sondern dass es umgekehrt sei.