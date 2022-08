„Historischer Schritt nach vorne“ : Kanada soll Deutschland 2025 erstmals mit grünem Wasserstoff beliefern

Stephenville Energie aus erneuerbaren kanadischen Quellen, erstmals verschifft in bereits drei Jahren – das ist die Hoffnung hinter einem neuen Bündnis zwischen Berlin und Ottawa. Dafür müssen nun unter dem Druck des Ukraine-Kriegs vielfältige Grundlagen geschaffen werden.

Deutschland und Kanada haben eine langfristige Zusammenarbeit für die Erzeugung und den Transport von Wasserstoff vereinbart. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der kanadische Energieminister Jonathan Wilkinson unterzeichneten am Dienstag in Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador ein Abkommen, das zum Export von Wasserstoff von Kanada nach Deutschland ab dem Jahr 2025 führen soll.