Kampf um CDU-Vorsitz : Röttgen ernennt Ellen Demuth zur Chefstrategin

Norbert Röttgen tritt im Kampf um den CDU-Vorsitz gegen Friedrich Merz und Armin Laschet an. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Sollte Norbert Röttgen die Wahl zum CDU-Vorsitzenden gewinnen, soll die 38-jährige Ellen Demuth seine Chefstrategin werden. Demuth ist Abgeordnete im rheinland-pfälzischen Landtag.

Der Kandidat um den CDU-Vorsitz Norbert Röttgen hat angekündigt, im Falle eines Sieges die CDU-Politikerin Ellen Demuth zur Chefstrategin der Partei zu machen. „Das Motto meiner Kampagne ist Weiblicher. Jünger. Digitaler. All das verkörpert Ellen Demuth“, schrieb Röttgen bei Twitter. Sie werde sich in seinem Team um die Vernetzung der CDU in die Gesellschaft kümmern. Zuvor hatte der „Spiegel“ über die Personalie berichtet.