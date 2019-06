Kampf gegen Resistenzen : Bessere Tierhaltung - weniger Antibiotika

Meinung Die Menschheit ist von Keimen bedroht, gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt. Der übermäßige Einsatz von Antibiotika insbesondere in Tierställen muss gestoppt werden, ansonsten entstehen immer mehr resistente Keime.

Auch in Deutschland werden weiterhin viel zu viele Antibiotika in Arztpraxen verschrieben und in Tierställen verabreicht. In der Schweinemast konnten die Mengen reduziert werden. Das ist ein Fortschritt. Doch beim Geflügel ist kein Umsteuern in Sicht. Hühner und Puten werden immer noch mit Antibiotika vollgepumpt, bevor es zur Schlachtbank geht. Skandalös ist, dass dabei zu 40 Prozent Antibiotika eingesetzt werden, die eigentlich als Notfall- oder Reserve-Arzneien eingestuft sind. Sie sollten nur dann zum Einsatz kommen, wenn ein gängiges Antibiotikum wegen resistenter Keime versagt. Je häufiger die Reserve-Mittel genutzt werden, desto mehr weitere Resistenzen entstehen. Dieser Entwicklung muss dringend Einhalt geboten werden.