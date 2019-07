Kampf gegen Rechtsextremismus : Sachsen reaktiviert Soko Rex

Dresden In Sachsen soll der Druck auf die rechtsextreme Szene erhöht werden. Dazu wird unter anderem die Sonderkommission zur Bekämpfung des Rechtsextremismus (Soko Rex) im Freistaat reaktiviert.

Das teilte das Landesinnenministerium am Montag in Dresden mit. Zudem sollen die Internetfahndung verstärkt sowie Amts- und Mandatsträger besser geschützt werden.

Während die Zahl der rechtsmotivierten Straftaten pro 100.000 Einwohner 2018 im Bundesdurchschnitt bei rund 25 lag, gab es in Sachsen 56 solcher Straftaten je 100.000 Einwohner. Diesen Trend soll die neue Soko Rex mit künftig 45 Ermittlern stoppen. Angesiedelt wird sie am Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum am Landeskriminalamt (PTAZ). Die Soko Rex war ursprünglich nach den ausländerfeindlichen Krawallen in Hoyerswerda 1991 gegründet worden und ging 2013 in anderen Strukturen auf.