Kampf gegen rechtsextreme Finanzströme „Lindners Ministerium könnte massive antifaschistische Schlagkraft entwickeln“

Um Extremisten, Terroristen und kriminellen Banden das Handwerk zu legen, will die Bundesregierung deren Finanzströme und unrechtmäßige Vermögen besser aufdecken und einziehen können. Dieses Ziel ist auch in der am Mittwoch vorgestellten Anti-Extremismus-Strategie formuliert, an der alle Ministerien mitgearbeitet haben. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) drängt schon länger auf stärkere Finanzermittlungen. Die Grünen knöpfen sich nun Finanzminister Christian Lindner (FDP) vor, in dessen Zuständigkeit der Kampf gegen Finanzkriminalität fällt, und werfen ihm Untätigkeit vor.