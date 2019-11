Bundeshaushalt : Kampf gegen rechts: Weniger neue Stellen für BKA als geplant

Berlin Im Kampf gegen Rechtsextremismus sollte das Bundeskriminalamt eigentlich 440 zusätzliche Stellen bekommen. Nun stehen 300 im Haushaltsplan. Aus Sicht der Grünen sind das zu wenige.

Mit dem Aufwuchs reagieren die Behörde und die Bundesregierung auf die jüngsten rechtsextremistischen Straftaten und die wachsende Zahl von Gewalttaten mit rechtsextremistischem Hintergrund. Nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hatte Seehofer angekündigt, „alle Register“ zu ziehen. Mit dem geplanten Stellenzuwachs wollte das BKA den Anforderungen des Ministers nachkommen. Die Vorbereitungen liefen schon, als sich im Oktober der Anschlag von Halle ereignete.

So plant das BKA unter anderem, die bisher für islamistische Gefährder genutzte Methode zur frühen Erkennung gefährlicher Personen auf das Feld der Rechtsextremisten zu übertragen. Auch soll bei den persönlichen Kontakten der Radikalen genauer hingeschaut werden. Einen neuen Schwerpunkt will das BKA auf die Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz legen. BKA-Chef Holger Münch hatte im Oktober angekündigt, im Netz „mehr Streife“ zu laufen und eine Zentralstelle für Hasskriminalität im Netz einzurichten. All das erfordert Personal.