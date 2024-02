Stalking, Zwangsheirat, intime Bilder Paus begrüßt EU-Einigung zu Kampf gegen Gewalt an Frauen

Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten hatten sich am Dienstag in Straßburg auf ein Gesetz geeinigt, mit dem bestimmte Straftaten in allen Ländern gleich geregelt werden. Cyber-Stalking, Zwangsheirat, weibliche Genitalverstümmelung oder wenn intime Bilder ohne Einverständnis weiterverschickt werden, steht demnach künftig in der gesamten EU unter Strafe. Die neuen Vorgaben müssen noch vom Parlament und den EU-Staaten abgesegnet werden. In den meisten Fällen ist das Formsache.