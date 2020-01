Kampf gegen Funklöcher : Grüne wollen Recht auf Mobilfunk per Gesetz festschreiben

Grüne wollen Recht auf Mobilfunk per Gesetz festschreiben

München Die Grünen wollen das Problem der Mobilfunk-Funklöcher in Deutschland per Gesetz angehen. Einem Medienbericht zufolge schlägt die Fraktion ein Recht auf Mobilfunk für die Bürger vor.

Einen entsprechenden Antrag wolle sie bis Ende des Monats in den Bundestag einbringen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Dienstagsausgabe). Demnach soll der Mobilfunk in Deutschland als "Pflichtdienst" eingestuft werden. Der Bund könnte Telekom-Unternehmen dann in unterversorgten Regionen zum Ausbau der Netze verpflichten.