Kampf gegen Coronavirus-Ausbreitung : Welche Einschränkungen Merkel den Bürgern auferlegt

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montagabend eine Pressekonferenz gegeben und dabei um Verständnis für die von der Regierung geplanten drastischen Einschränkungen zum Schutz vor Infektionen geworben. Ihr Appell an die Bürger ist eindringlich.

Gegen Infektionen sei "die wirksamste Maßnahme das Erhöhen der Distanz" zwischen den Menschen, sagte Merkel. Es gehe daher um "das Verringern von sozialen Kontakten", zugleich aber darum, "das Wirtschaftsleben so weit wie möglich zu erhalten". Die Kanzlerin wies darauf hin, dass am Wochenende "die Zahl derer, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, noch einmal gestiegen ist".

Hier eine Übersicht dessen, was Bund und Länder in gemeinsamen „Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen“ planen:

Politik per Video in Zeiten „sozialer Distanz“

BILDUNG : Verboten werden sollen Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen. Außerdem Angebote in Volkshochschulen, Musikschulen und anderen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen.

BESUCHSBESCHRÄNKUNGEN: Sie sollen für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehaeinrichtungen sowie Pflegeheime kommen - sie können zum Beispiel Besuch einmal am Tag für eine Stunde zulassen, aber nicht von Kindern unter 16 Jahre und nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen. Generell soll es dort und in Universitäten, Schulen und Kindergärten mit nicht ganz eingestelltem Betrieb ein generelles „Betretungsverbot“ für Menschen geben, die in den vergangenen 14 Tagen in Risikogebieten im Ausland oder besonders betroffenen Regionen im Inland waren.