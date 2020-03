Lebensmittelversorgung in Deutschland : „Es ist genug für alle da“

Düsseldorf/Berlin Agrarministerin Julia Klöckner mahnt bei Einkäufen zu „Maß und Mitte“. Lebensmittel in Deutschland seien mehr als genug vorhanden. Experten sehen zudem keine Gefahr für eine Infizierung mit dem Coronavirus über Nahrungsmittel.

Berlin Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hat der Bevölkerung die Versorgung mit Lebensmitteln in der Coronakrise garantiert und Hamsterkäufe als unsolidarisch und verschwenderisch kritisiert. „Es ist genug für alle da“, betonte Klöckner am Dienstag in Berlin. Die Supermärkte blieben offen. Gezielte Falschmeldungen in sozialen Medien seien unverantwortlich. Sie legte Zahlen vor, wonach die deutsche Landwirtschaft beispielsweise mehr Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Käse, Getreide Schweinefleisch und Frischmilchprodukten produziert als die gesamte Bevölkerung verzehren kann. Der Selbstversorgungsgrad bei Kartoffeln liege bei 148 Prozent, bei Schweinefleisch bei 119 Prozent. Auch die Futterversorgung der Tiere sei gesichert. Die Ministerin bezeichnete die Landwirtschafts- und Ernährungsbranche aber als systemrelevant und forderte eine Notfallbetreuung auch für die Kinder dieser Mitarbeiter.

In NRW sind Hamsterkäufe nach Angaben von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) derzeit nicht zu beobachten. Er will die Grenzen zu Belgien und den Niederlanden vorerst offenhalten, weil Grenzschließungen die Lieferketten behinderten. Er stehe aber mit den Regierungschefs der Nachbarländer in engem Kontakt. Dem Vernehmen nach könnte es auch darum gehen, dass am kommenden Wochenende bei offenen Grenzen mit Einkaufstourismus zu rechnen ist. Das solle unbedingt vermieden werden. Um die Versorgung der Supermärkte zu sichern, hat NRW die Sonntagsfahrverbote für Lkw gelockert. Betroffen ist vor allem der Transport von Trockengütern wie haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die teilweise knapp sind. Von Mittwoch an schließen Cafés und Restaurants in NRW bereits um 15 und nicht erst um 18 Uhr, in Köln sollen die Restaurants komplett geschlossen werden, weil eine Überprüfung des geforderten Mindestabstands von zwei Metern zwischen den Tischen nicht möglich sei. Viele offene Sonntage in den Innenstädten wurden abgesagt.