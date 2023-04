Wegner rasselt durch Dumm, dümmer, Berliner Politik

Und es stimmt: Berlin scheint an vielen Ecken regierungsunfähig zu sein. Die Probleme sind riesig. In der Bildung, bei der Integration, in der Verwaltung und vor allem im Verkehrsbereich. Es gibt unglaublich viel zu tun und zu lösen. Dafür braucht es aber Politiker, die bereit sind, genau das zu begreifen und dann Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es schwerfällt. In der großen Koalition gibt es davon durchaus welche, aber eben nicht nur, wie sich jetzt zeigt. Auf Kai Wegner warten schwere und harte Zeiten.