Auftakt der Kabinettsklausur Ein Kanzler voller Zuversicht

Der Kanzler war am Sonntag bemüht, Streitpunkte innerhalb der Ampel niedrig zu hängen. FDP-Minister Volker Wissing sei „ein sehr, sehr guter Verkehrsminister“, der viele liegengebliebene Dinge anpacken müsse und vor großen Aufgaben stehe. Scholz stellte sich hinter Wissing, der die ursprünglich für kommenden Dienstag vorgesehene EU-Abstimmung über das Verbrenner-Aus am Freitag kurzfristig gestoppt hatte. Aus Sicht der FDP hatte sich die EU-Kommission nicht an eine Absprache gehalten und keinen Vorschlag unterbreitet, wie auch nach 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotoren in der EU neu zugelassen werden könnten, die mit synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, fahren. „Wir sind in dieser Frage einig“, betonte Scholz seine Solidarität mit der FDP. „Das ist eine so lösbare Aufgabe, dass wir alle ganz zuversichtlich sind.“