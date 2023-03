Kabinettsklausur in Meseberg Die Ampel-Koalition braucht einen Neustart

Meinung | Berlin · Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) muss die zerstrittenen Ampel-Partner dringend wieder enger zusammenbinden. Ob das angesichts der Fülle an Streitthemen gelingt, ist fraglich. Immerhin kann der Kanzler zum Auftakt der Kabinettsklausur in Meseberg nach einem Treffen mit der EU-Kommissionspräsidentin eine baldige Einigung im Streit um das Verbrenner-Aus in Aussicht stellen.

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro

05.03.2023, 18:48 Uhr

Kabinettsklausur am Sonntag in festlicher Atmosphäre auf Schloss Meseberg bei Berlin. Foto: dpa/Soeren Stache