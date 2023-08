Kabinetts-Klausur in Meseberg Die zweite Hälfte muss besser werden

Wird es also besser? Die Fliehkräfte zwischen Grünen und FDP sind sehr groß. Die inhaltlichen Unterschiede wurden bei den Koalitionsverhandlungen unter dem Begriff Fortschrittskoalition subsumiert. Der Gedanke eines Aufbruchs nach den übereinstimmend als Stillstand definierten Merkel-Jahren überdeckte die Tatsache, dass die beiden kleineren Parteien sich in ihrer Programmatik grundlegen unterscheiden, was sich besonders an der Wirtschaftspolitik ablesen lässt. Das Spiel nur auf eigene Rechnung müssen sich FDP und Grüne abgewöhnen.