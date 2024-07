Kabinett billigt Steuergesetze Willkommene Steuerentlastungen

Der Einkommensteuertarif wird 2025 und 2026 wie schon in den Vorjahren leicht nach rechts verschoben, so dass er erst ab einem etwas höheren zu versteuernden Einkommen gilt. Bürger und Unternehmen werden so im kommenden Jahr geringfügig entlastet. Dass die Regierung die Reichsten mit Jahreseinkommen über 228.000 Euro ausnimmt, steigert die gesellschaftliche Akzeptanz. Zudem braucht Lindner dieses Argument im Bundestag, um das Gesetz nach der Sommerpause auch hier durchzusetzen.