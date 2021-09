Zuschüsse für Umweltschutz : Kabinett billigt Milliarden-Klimaförderung für Gebäudesanierung

Berlin Die Bundesregierung stellt für die klimafreundliche Sanierung von Gebäuden weitere Milliarden bereit. Das Kabinett verabschiedete dazu am Mittwoch entsprechende Maßnahmen. Sie sind nötig, weil der Gebäudesektor seinen Klimazielen hinterherhinkt.

In Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudesektor sollen weitere Bundeszuschüsse in Milliardenhöhe fließen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch in Berlin eine zusätzliche Aufstockung des Programms zur Förderung energieeffizienter Gebäude um 5,7 Milliarden Euro für dieses Jahr auf insgesamt 11,5 Milliarden Euro.