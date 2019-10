Nach Anschlag in Halle : Kabinett beschließt Neun-Punkte-Programm gegen Rechtsextremismus

Berlin Drei Wochen nach dem antisemitischen Anschlag in Halle hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität auf den Weg gebracht.

Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin neun Punkte, die noch in konkrete Gesetze oder Finanzierungszusagen übersetzt werden müssen. Unter anderem soll das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verschärft werden. Betreiber sozialer Netzwerke sollen künftig Straftaten, insbesondere Morddrohungen und Volkshetzungen, melden, anstatt sie nur zu löschen oder zu sperren.

Bei dem Anschlag am 9. Oktober in Halle versuchte der Täter, ein mutmaßlicher Rechtsextremist, in die dortige Synagoge einzudringen. Nachdem das misslang, erschoss er zwei Menschen und verletzte weitere zwei. Die Innenminister von Bund und Ländern hatten in der Woche darauf zehn Maßnahmen gegen Rechtsextremismus beschlossen. Teile davon sind auch in dem vom Kabinett verabschiedeten Plan enthalten.