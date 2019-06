So viel Geld soll es geben : Kabinett beschließt Gesetz für höhere Löhne in der Altenpflege

Kabinett beschließt Gesetz für höhere Löhne in der Altenpflege

So viel Geld soll es geben

Berlin Mit höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen will die Bundesregierung der Personalnot in der Pflegebranche entgegenwirken. Wie viel Pfleger nun verdienen sollen.

Das Bundeskabinett beschloss dazu auf seiner Sitzung am Mittwoch in Berlin einen Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Ziel ist es, Berufe in der Pflegebranche attraktiver zu machen. Kritiker des Entwurfs monieren eine unklare Finanzierung und warnen vor Mehrkosten für Pflegebedürftige.