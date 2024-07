K-Frage in der Union Das Zögern bringt politisch nichts mehr

Eigentlich wäre der dreitägige Parteitag in Berlin die passende Krönungsmesse gewesen. In der CDU heißt es, dann würde man sich bei der politischen Konkurrenz und den Medien zu früh auf den Kanzlerkandidaten einschießen. Das mag sein, aber wer Kanzler werden will, der muss das aushalten. Und ist es wirklich so, dass die Landtagswahlen helfen werden? In Thüringen wird es für die CDU im besten Fall kompliziert, in Sachsen muss man um das Standing als stärkste politische Kraft kämpfen. In Brandenburg hat es der CDU-Spitzenkandidat gerade für eine gute Idee gehalten, betrunken mit 1,3 Promille E-Scooter zu fahren. Ein Push für den Wahlkampf ist das nicht. Auch gab es schon mal eine CDU-Vorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer, die in Thüringen ihr politisches Kapital verspielte. Die Parteifreunde vor Ort ließen sie auflaufen. Diese Geschichte wird in der CDU gerade wieder häufiger erzählt.