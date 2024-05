Deutschland und die K-Frage Scholz, Merz oder...?

Scholz plagen keinerlei Zweifel an seiner Regierungskunst, auch wenn Kommunikation seine Sache nicht ist, wie seine Salami-Erklärung etwa im Falle der Nicht-Lieferung von „Taurus“-Marschflugkörpern an die Ukraine bewiesen hat. Scholz muss in diesem Fall etwas wissen, was die Öffentlichkeit tunlichst nicht wissen soll. Vor der Europawahl im Juni und den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September möchte Scholz jedenfalls so viel Ruhe wie möglich an der politischen Heimatfront. Mit mir regiert Besonnenheit, so seine Botschaft. Sein Sieg 2021 auf der Außenbahn gibt ihm den Glauben, dass er es auch 2025 noch einmal schaffen kann. Autosuggestion ist das beste Aufputschmittel eines Wahlkämpfers.