K-Frage in der Union : Umfrage sieht Merz vor Röttgen und Laschet

K-Frage in der Union

Berlin Im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union hat der frühere Bundestags-Fraktionschef Friedrich Merz laut einer Umfrage den größten Rückhalt in der Bevölkerung. Viele wollen sich aber für keinen der potenziellen Anwärter entscheiden.

Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprechen sich 18 Prozent dafür aus, dass der 64-Jährige CDU und CSU in den nächsten Bundestagswahlkampf führt. Auf Platz zwei liegt CSU-Chef Markus Söder mit 12 Prozent. Dahinter folgen der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen (11 Prozent), der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (9 Prozent) und Gesundheitsminister Jens Spahn (7 Prozent). 43 Prozent wollten sich für keinen der Genannten entscheiden.

Am diesem Montag beraten die CDU-Gremien über das weitere Verfahren bei der Neubesetzung des Parteivorsitzes. Die derzeitige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Rückzug und den Verzicht auf die Kanzlerkandidatur angekündigt. Für die Nachfolge werden neben Röttgen, der als einziger seine Kandidatur bereits offiziell angemeldet hat, Merz, Spahn und Laschet gehandelt.

CDU in Lebensgefahr

Die CDU hat in der Regel auch den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur der Union. Es gab aber mit Franz Josef Strauß (1980) und Edmund Stoiber (2002) auch schon zwei CSU-Kanzlerkandidaten, die beide die Wahl verloren. Dennoch ist auch Söder nun für eine Kanzlerkandidatur im Gespräch.

Bei den Wählern der Union sind die Präferenzen ähnlich wie in der Gesamtbevölkerung verteilt. Merz liegt mit 24 Prozent Zustimmung vor Söder (18 Prozent), Röttgen (13 Prozent), Laschet (11 Prozent) und Spahn (7 Prozent). Auch in der Heimat der vier potenziellen CDU-Kandidaten, Nordrhein-Westfalen, liegt Merz vorne. Dort kommt er auf 19 Prozent und liegt damit vor Ministerpräsident Laschet mit 14 Prozent. Dahinter folgen Röttgen (11 Prozent) und Spahn (7 Prozent). Söder liegt in NRW mit 5 Prozent auf dem letzten Platz.