K-Frage in der Union Markus Söder schaut wieder ums Kanzler-Eck

Markus Söder zum Beispiel. Mal hebt er die K-Frage indirekt aufs Tapet, in dem er eine GroKo oder Neuwahlen fordert, mal direkt wie jetzt in einem Interview mit dem „Stern“. Fußballvergleiche in der Politik sind zwar abgedroschen, dennoch ließ Söder wissen: „Es ist wie beim Elfmeterschießen: Wem kann man den letzten Elfmeter anvertrauen?“ Das sei „das Holz, aus dem Politiker geschnitzt sein müssen – egal, ob sie Ministerpräsident sind oder Kanzler werden wollen“. Söder selbst bestritt sein erneutes Interesse, auch wenn ihm das im politischen Berlin keiner abnimmt. Zu Merz meinte der CSU-Vorsitzende: Im Falle einer vorgezogenen Neuwahl sei er „sicher der Favorit“. Aber man kennt das – der Favorit ist nicht immer der Sieger. So ist es im Fußball und in der Politik.