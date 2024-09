K-Frage in der Union Es läuft alles auf einen Kanzlerkandidaten Merz zu

Merz jedenfalls feilt schon länger an seinem Auftreten, er gibt sich deutlich staatsmännischer - und in Gesprächen mit ihm ist die Lust auf eine Kandidatur immer öfter unüberhörbar. In der Union wird betont, mit seinem Auftritt in der Bundespressekonferenz nach dem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) zur Migration habe er seinen Anspruch überzeugend untermauert. Demgegenüber hat sich freilich auch Markus Söder zuletzt als Kanzlerkandidat sehr offensiv ins Gespräch gebracht. In der Union wird weiter gerätselt, was dahinter stecken könnte.