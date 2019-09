Fotografieren unter dem Rock : Lambrecht will das „Upskirting“ unter Strafe stellen

Berlin Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will das sogenannten Upskirting - das heimliche Fotografieren unter dem Rock - unter Strafe stellen. Es handele sich um "widerliche Eingriffe in die Intimsphäre", sagte Lambrecht.

Eine entsprechende Initiative gibt es auch aus den Bundesländern: Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg kündigten an, die Vorlage für eine strafrechtliche Regelung voraussichtlich noch im September in den Bundesrat einbringen zu wollen. In Frage komme dafür die kommende Sitzung am 20. September.