Autonomes Fahren : Menschen haften für ihre Maschinen

Ein Prototyp für autonomes Fahren in Aktion auf der Autobahn 81. (Archiv). Foto: dpa/Daniel Naupold

Lübeck Bei Unfällen mit selbstfahrenden Autos soll der Halter des Wagens für Schäden aufkommen, finden die Justizminister. Das Gesetz sei für die neue Technik gut gerüstet. Doch wer verursacht einen Aufprall: der Fahrgast oder ein Computer?

Im Jahre 1909 ereignete sich eine kleine Revolution. Der Autohersteller Opel brachte den Doktorwagen auf den Markt. Das Fahrzeug mit acht PS veränderte den Individualverkehr, weil es auch ohne Chauffeur leicht zu führen war. 1909, das ist auch das Jahr, aus dem die Regeln zur Haftung im Straßenverkehr stammen. Sie wurden aus der Tierhaltung übernommen: Für Schäden, die von einem Tier ausgehen, haftet dessen Besitzer. Weil man nicht genau wusste, wie mit den Autos umzugehen ist, entschied man sich für eine Analogie: Der Halter eines Autos haftet für die Schäden, die vom Fahrzeug ausgehen.

110 Jahre später gilt dieses Prinzip noch immer. Es soll auch weiter gelten, wenn nach dem Chauffeur auch der Fahrer überflüssig wird und den Computerprogrammen in autonomen Fahrzeugen weicht. So jedenfalls sieht das die Arbeitsgruppe „Digitaler Neustart“ der Landesjustizminister unter Federführung Nordrhein-Westfalens. Auf ihrer Konferenz in Lübeck diskutieren die Minister am Mittwoch die Ergebnisse. Tenor der Beschlussvorlage, die unserer Redaktion vorliegt: Das geltende Haftungsrecht hat sich bewährt.

Info Das ist die Halterhaftung Straßenverkehrsgesetz In Paragraf 7 ist die Halterhaftung geregelt. Der Halter muss den Schaden ersetzen, der vom Auto ausgeht. Gefahr Das gilt, weil von Autos eine permanente Gefahr ausgeht. Wer ein Auto hat, schafft eine Gefahr.

Das ist durchaus nicht selbstverständlich, wirft das autonome Fahren doch einige Schwierigkeiten auf. Die Arbeitsgruppe hat sich vor allem mit der Frage befasst, ob Haftungslücken bestehen, wenn ein autonomes Fahrzeug einen Schaden verursacht. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) sagt: „Das erfreuliche Ergebnis lautet: Solange das autonome System nicht auch selbstlernend ist – sein Handeln also nicht mehr nachprüfbar wäre –, ist unser Zivilrecht gut für die Herausforderungen der digitalen Welt gerüstet und bietet angemessene Lösungen.“ Ziel des Gesetzgebers muss laut der Arbeitsgruppe sein, die von autonomen Systemen ausgehenden Fragen durch das Zulassungsrecht von vornherein „auf ein gesellschaftlich akzeptiertes Maß zu begrenzen“.

Das Prinzip der Halterhaftung im deutschen Straßenverkehr beruht auf der Annahme, dass bei Unfällen zwar nicht immer der Fahrer ermittelt werden kann, der Halter indes schon. Unfällen mit Autos liegt oftmals menschliches Versagen zugrunde – etwa Tippen auf dem Handy oder zu schnelles Fahren. Wenn das Auto im Autopiloten einen Unfall baut, stellt sich die Frage, was dafür ursächlich war. Ein fehlerhafter Algorithmus? Ein Lücke im System? Der Fahrer, der ja eher ein Beifahrer ist, wohl eher nicht. Warum sollte er dann aber für Unfälle haften? Es ist nicht ganz trivial, zu klären, wer eigentlich der Fahrer eines selbstfahrenden Fahrzeugs ist.

Schon in der Debatte um einen Gesetzentwurf des früheren Bundesverkehrsministers Alexander Dobrindt (CSU) regten Kritiker an, man müsse die Fahrzeughersteller in die Pflicht nehmen. „Der Software-Programmierer, derjenige, der das Auto baut, muss die Haftung übernehmen“, sagt etwa Ferdinand Dudenhöffer, Automobilexperte der Universität Duisburg-Essen. „Der Halter kann nicht die technische Haftung übernehmen.“ Dudenhöffer findet diese Regelung „steinzeitlich“. Es werde die Verbreitung autonomer Fahrzeuge ausbremsen, weil Autokäufer nicht die Risiken der modernen Technik übernehmen wollten. Der Vorstoß sei nicht gerade innovationsfreundlich.

Die Arbeitsgruppe der Justizminister indes meint, es sei nicht notwendig, einen Haftungsanspruch gegen die Autohersteller zu entwickeln. Über das Produkthaftungsrecht müssten Hersteller ohnehin für Fehler in der Software haften. Auch Hackerangriffe sollen den Fahrzeughalter nicht als höhere Gewalt von der Haftung befreien. So sei sichergestellt, dass Geschädigte stets auf einen solventen Schuldner träfen.