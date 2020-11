Missbrauchsfälle Münster, Lügde und Bergisch Gladbach : Justizminister drängen auf längere Datenspeicherung

Düsseldorf Viele Tausend Fälle von Cyberkriminalität konnten nicht aufgeklärt werden, weil Daten gelöscht wurden. Jetzt drängen Staatsanwälte und Justizminister aus NRW, Hessen und Niedersachsen zum Handeln. Es geht auch um die schweren Fälle in Münster, Lügde und Bergisch Gladbach.

Diese Forderung unterstützten bei einem Symposium am Donnerstag die auf Cyberkriminalität spezialisierten Staatsanwaltschaften der drei Länder. Man wolle nicht Bewegungsdaten der Bürger sammeln, sondern die Internetadressen von Endgeräten finden, die für Straftaten genutzt werden. Das sagte Markus Hartmann, Leiter der NRW-Zentralstelle Cybercrime in Köln.

Andreas May, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität in Frankfurt am Main, erklärte, er gehe in seinem Verantwortungsbereich von mehreren Tausend Fällen aus, bei denen schwere Straftaten nicht aufgeklärt wurden, weil die entsprechenden Online-Adresse nicht mehr identifiziert werden können. Häufig würden Täter beispielsweise beim Tausch von Kinderpornos Internetfirmen aus dem Ausland nutzen. Bevor es gelungen sei, per Amtshilfe von dort Daten zu erfragen, seien diese regelmäßig bereits gelöscht.