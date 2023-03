Bundesinnenministerin Faeser (SPD) prüft Rückführungen Jusos erteilen Abschiebungen nach Afghanistan eine Absage

Jessica Rosenthal ist in diesem Punkt ganz klar: Es soll auch künftig keine Abschiebungen nach Afghanistan geben können, sagt die Bundesvorsitzende der Jusos unserer Redaktion. Auf die Frage, ob sie die Prüfung solcher Rückführungen durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) unterstützt, sagte Rosenthal: „Nein. Dafür fehlt mir das Verständnis.“ Das setze Abkommen mit den Taliban voraus. „Und solche Deals müssen wie Hohn in den Ohren der Menschen klingen, die wir mit dem überstürzten Einsatzende in Afghanistan im Stich gelassen haben“, sagte Rosenthal.