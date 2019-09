Juso-Chef : Kühnert stellt Groko wegen Klimapaket infrage

Juso-Chef Kevin Kühnert fordert Nachbesserungen am Klimapaket. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Juso-Chef Kevin Kühnert fordert Nachbesserungen am Klimapaket. Aus seiner Sicht hängt davon auch die Zukunft der großen Koalition ab. Zudem plädiert er für einen kurzfristigen Dialog zwischen Bürgern und Politik über den Klimaschutz.

Juso-Chef Kevin Kühnert hat unter Verweis auf die anstehende Halbzeitbilanz der großen Koalition Nachbesserungen am Klimapaket gefordert und plädiert für einen kurzfristigen, breit angelegten Klimadialog zwischen Politik und Bürgern. „Die große Koalition muss für mögliche Nachbesserungen vor allem eine gesellschaftliche Akzeptanz herstellen, um bei der Bilanzentscheidung im Dezember vor den SPD-Mitgliedern überzeugen zu können“, sagte Kühnert unserer Redaktion. Im Dezember will der SPD-Parteitag darüber entscheiden, ob die Sozialdemokraten in der Regierung genug erreichen können, dass es aus ihrer Sicht sinnvoll ist, die große Koalition fortzuführen.