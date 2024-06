AfD-Zuwachs bei der Europawahl Warum so viele junge Menschen rechts gewählt haben

Ein Blick auf die Themen, die junge Menschen umtreiben, gibt einen Hinweis. Laut Jugendstudie der TUI-Stiftung, die kurz vor der Wahl veröffentlicht wurde, gaben 46 Prozent der befragten 16- bis 26-Jährigen an, dass das Themenfeld Migration und Asyl für sie das drängendste Problem auf EU-Ebene ist. „Diese neue Agenda macht die AfD für einen Teil der Jungwählenden attraktiv“, sagt Professor Stefan Marschall von der Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf. Mit dem Themenkomplex Migration und Asyl gelinge es der Partei, für sich zu mobilisieren. „Die AfD konnte mit Themen wie Migration, Identität und Sicherheit bei jungen Menschen punkten“, sagt Louisa Basner, Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Die Partei spreche „gezielt Ängste und Unsicherheiten an, die junge Menschen in einer sich schnell verändernden Welt oftmals täglich begleiten“, so die Schülerin.