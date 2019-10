Amtliche Wahlstatistik : Jung + weiblich = grün

Teppichboden in den Farben der EU-Flagge in der CDU-Zentrale in Berlin.

Berlin Nach der amtlichen Statistik haben die Alten die Europawahl entschieden. Viele junge Wahlberechtigte handelten nach dem Brext-Effekt.

Danach sind die jungen Frauen in NRW die Ausreißer in die eine Richtung, die alten Männer in NRW die Ausnahme in die andere: Bei den 70-Jährigen und Älteren bekamen die CDU 45 Prozent, die SPD 28, die AfD 8,6, die Grünen 8,4, die FDP 5,5 und die Linken 2,4 Prozent. Doch wichtig an diesem Vergleich ist: Die Alten haben viel mehr Gewicht. Es gab in den genannten Altersgruppen in NRW 302.000 junge Wählerinnen, aber 788.000 alte Wähler.