Junge Abgeordnete Sie sind die Talentiertesten im Bundestag

Heidi Reichinnek, Linke. In der Linksfraktion sitzen immer noch ungewöhnlich viele ambitionierte ehemalige Partei- und Fraktionschefs. Umso erstaunlicher ist es, dass Reichinnek sich bereits jede Menge Anerkennung erworben hat. Sie sei eine von denen, „die in der Zukunft eine größere Rolle“ spielen könnten, heißt es. Die 34-Jährige aus dem Wahlkreis Osnabrück ist im Familienausschuss und Sprecherin für Frauen-, Familien- und Jugendpolitik ihrer Fraktion. Kürzlich legte sie einen bemerkenswerten Auftritt im Bundestag hin, als sie mit der „Maus“ auf dem T-Shirt der AfD das Gendern erklärte - „klingt komisch, ist aber so.“ Am Ende gab es sogar Applaus aus anderen Fraktionen.