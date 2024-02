Julija Nawalnaja Mit Wut und mit Würde

Der Appell, den Julija Nawalnaja da von außen an ihre Landsleute im Inneren eines despotischen Staates richtet, ist der tapfere Versuch, einen Moment zu nutzen. Nach dem Tod Nawalnys sehen viele Experten die Opposition in Russland völlig am Boden. Viele Trauerbekundungen wurden von den russischen Sicherheitskräften rigoros unterdrückt, Menschen, die sich trotzdem auf die Straße wagten, festgenommen. Doch Nawalnys Witwe will, dass das Regime nicht das letzte Wort hat. Sie verspricht Aufklärung. Nawalnys Team will die Umstände des Todes im Straflager aufdecken, die Namen der Mörder nennen, ihre Gesichter zeigen.