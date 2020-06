Ankündigung vor Fleischgipfel : Klöckner will mit Tierwohlabgabe gegen Dumpingpreise vorgehen

Vor den Gesprächen mit Vertretern der Fleischwirtschaft zur Zukunft der Branche hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) für höhere Preise durch eine Tierwohlabgabe geworben.

In kaum einem anderen europäischen Land gebe es solche Dumpingpreise für Fleisch, sagte die CDU-Politikerin am Freitag in der ARD. Tierwohl, faires Auskommen und Gesundheitsschutz seien bei solchen Preisen aber nicht vorstellbar. "Wenn dieser Preisdruck so hoch ist, dann geht das weiter zurück über die Schlachtbetriebe bis hin zum Tierhalter."