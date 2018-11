Julia Klöckner und Jens Spahn stellen Studie zu Schulessen vor.

Berlin Durchschnittlich 3,50 Euro zahlen Eltern für das Essen ihrer Kinder in Schulen. Bundesumweltministerin Julia Klöckner wirbt für flächendeckende Standards. Auch Forderungen nach dem Fach „Ernährung“ auf dem Stundenplan werden laut.

Für nur vier Cent pro Mahlzeit könnten Kinder nach Angaben von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) ein gesünderes Schulessen bekommen. Mit dieser Mehrausgabe könne in den Schulmensen eine Mittagsverpflegung angeboten werden, die den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) entspreche, sagte Klöckner am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung einer DGE-Studie. Der Untersuchung zufolge fördern die Kommunen das Schulessen mit bis zu 1,2 Milliarden Euro pro Jahr. Die Verpflegung ist damit zur Hälfte subventioniert. Eltern zahlen im Durchschnitt 3,50 Euro pro Mahlzeit.

Klöckner betonte, Schulessen müsse nicht teuer sein. „Wenn nur ein einstelliger Cent-Betrag den Unterschied macht, dann darf es keine Ausreden mehr geben für die flächendeckende Anwendung des DGE-Standards“, sagte sie. „Denn es geht hier um eine Investition in die Gesundheit unserer Kinder. Das zahlt sich aus – für uns alle.“ Gemeinsam mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warb Klöckner dafür, die DGE-Qualitätsstandards für Schulessen flächendeckend in allen Schulen zu verankern.

Klöckner kündigte eine weitere Unterstützung des Bundes für gesundes Schulessen an. Vom kommenden Jahr an würden die Mittel für Projekte der sogenannten Vernetzungsstellen Schulverpflegung der Länder auf zwei Millionen Euro pro Jahr verdoppelt, sagte die Ministerin.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sprach sich unterdessen für die Einführung eines Schulfachs Ernährung aus. „Die steigende Zahl übergewichtiger Kinder ist ein Alarmzeichen. Neben den Eltern sollte auch der Staat mehr für eine gute Ernährung tun“, sagte der stellvertretende NGG-Vorsitzende Guido Zeitler am Dienstag in Berlin. Wichtige Grundsteine für eine bessere Ernährung könnten in der Schule gelegt werden. „Mit einem eigenen Fach würden Kinder und Jugendlich das 'Einmaleins des Essens' lernen“, sagte Zeitler. „Dabei geht es nicht nur darum, was in den Lebensmitteln steckt, sondern auch, wie die Tiefkühlpizza oder der Joghurt produziert werden.“