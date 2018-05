Julia Klöckner nimmt Christian Lindner in Schutz

Julia Klöckner während eines Interviews in Berlin (Archivfoto). Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Für eine Äußerung über Migranten auf dem FDP-Parteitag hat Parteichef Christian Lindner in den sozialen Netzwerken viel Kritik einstecken müssen. Nun verteidigt ihn Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.

Klöckner rief zur Mäßigung auf. „Ich finde, wir sollten auch die Kirche im Dorf lassen und jetzt nicht Herrn Lindner die Rassismus-Keule überziehen“, sagte die stellvertretende CDU-Vorsitzende am Rande einer Sitzung des Parteipräsidiums am Montag in Berlin.