Kostenpflichtiger Inhalt: Regierungsterminal : „Schöner Zufall“ - Julia Klöckner eröffnet BER-Flugbetrieb

Julia Klöckner nach der ersten Landung eines Regierungsmitgliedes auf dem BER. Foto: BMEL/Xander Heinl

Berlin Durchnächtigt von langen Agrarverhandlungen, war die Landwirtschaftsministerin die erste, die am neuen Hauptstadtflughafen landete. Alle staatlichen VIP-Flieger aus Deutschland und dem Ausland starten und landen nun in Schönefeld. In zehn Tagen auch alle anderen.