Nothilfe-Programm von Julia Klöckner : 800 Millionen Euro für die Wälder

Berlin Der Klimawandel setzt den Bäumen zu. Bundesagrarministerin Julia Klöckner verspricht daher beim Nationalen Waldgipfel ein teures Nothilfe-Programm. Ihr erstes Eckpunktepapier überzeugt nicht jeden. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter fordert konkrete Ergebnisse.

Am Ernst der Lage ließ Julia Klöckner (CDU) keinen Zweifel. „Unserem deutschen Wald geht es schlecht“, sagte die Bundesagrarministerin. Die Trockenheit der vergangenen Jahre, der Borkenkäfer-Befall – all das habe den Wäldern übel mitgespielt. Die Bundesregierung wolle daher in den kommenden vier Jahren 547 Millionen Euro als Nothilfe ausgeben. Gemeinsam mit ergänzenden Mitteln aus den Ländern sollen so rund 800 Millionen Euro zusammenkommen. Mit dieser Ankündigung eröffnete Klöckner den Nationalen Waldgipfel. Vertreter aus rund 170 Organisationen kamen hierfür am Mittwoch in Berlin zusammen.