Jugendstudie der TUI-Stiftung Europas Jugend blickt pessimistisch in die Zukunft – warum?

Die Zukunft gehört bekanntlich der Jugend – doch glaubt sie nicht mehr daran. Angesichts von Krieg, Klimawandel und Inflation blicken junge Europäer zunehmend pessimistisch in die eigene Zukunft. Das geht aus der aktuellen Jugendstudie „Junges Europa 2023“ der TUI-Stiftung hervor, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Dazu befragte das Meinungsforschungsinstitut YouGov im März mehr als 7000 Menschen zwischen 16 und 26 Jahren in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und Polen. Von einem kurzfristigen Stimmungstief im Kontext der aktuellen Herausforderungen könne aber nicht die Rede sein. Experten erkennen in den Zahlen eine kontinuierliche Veränderung.