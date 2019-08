Zahlen dramatisch gestiegen : Jugendämter müssen deutlichen öfter wegen Kindesmisshandlung einschreiten

Wiesbaden Die Zahl der sogenannten Inobhutnahmen sind zwar insgesamt gesunken. Das liegt daran, dass weniger minderjährige Flüchtlinge eingereist sind. Deutlich öfter mussten die Jugendämter aber in Fällen von psychischer und körperlicher Gewalt eingreifen.

Die Zahl der sogenannten Inobhutnahmen bei Fällen von möglicher körperlicher oder psychischer Kindesmisshandlung stieg um ein Viertel auf mehr als 1200, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Dabei werden Minderjährige vorübergehend ins Heim oder in eine Pflegefamilie gebracht. Am häufigsten schritten Jugendämter wegen Überforderung eines oder beider Elternteile ein, wie das Bundesamt mitteilte. Dies geschah in rund 17.700 Fällen.