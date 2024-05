Jugendstudie der TUI Stiftung Das beschäftigt Europas Jugend

Darin gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU „eine gute Sache“ sei. In Deutschland waren es sogar 65 Prozent. 39 Prozent waren außerdem der Ansicht, dass die Verbindungen zwischen den EU-Ländern enger werden sollten. Die jungen Menschen aus den genannten Ländern sehen zugleich große Stärken und große Schwächen in der Union. Die der EU zugeschriebenen Errungenschaften sind eine Mischung aus persönlichen Vorteilen und eher abstrakten Werten. Länderübergreifend werden am häufigsten die Reisefreiheit und die Möglichkeit zum freien Arbeiten und Studieren innerhalb der EU genannt. Werte, für die die EU steht, wie Meinungs- und Pressefreiheit, politische Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger sowie die Unabhängigkeit von Gerichten, werden ebenfalls sehr häufig positiv genannt. Schwächen erkennen die jungen Menschen besonders im operativen Bereich, etwa darin, dass Prozesse zu lange dauern. Laut Faas zeigen die Studienergebnisse, dass die Zustimmung junger Menschen zur EU stabil sei und demokratische Werte geteilt werden.